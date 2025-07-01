В Украине произошло несколько смерчей одновременно: в сети показали видео

На юге Украины заметили сразу несколько смерчей. Они были достаточно небольшими, но возникли почти одновременно.

Видео удивительного природного явления распространили в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о смерчах на юге Украины?

На видео видно сразу несколько вихрей, образовавшихся над полем. Очевидцы говорят, что некоторые из них были массивными и хорошо заметными на расстоянии. Сейчас информации о пострадавших или нанесенном ущербе нет.

Заметим, что ранее синоптики предупреждали, что летом смерчи могут возникать в результате грозовых фронтов и сильного нагрева воздуха. Такие природные явления все чаще наблюдают в Одесской и Николаевской областях.

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К слову, ранее в одесских телеграм-каналах появилось видео, на котором также можно заметить смерч. На кадрах видно темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности и поднимала пыль и растительность. По словам очевидцев, смерч бушевал в поле недалеко от трассы Киев – Одесса днем в Одесской области.

Данных о пострадавших в результате природного явления нет. Предварительно, смерч не вызвал разрушения.