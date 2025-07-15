Відео дивовижного природного явища поширили у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал.

Новини до теми Над Львівською областю пронісся смерч: у соцмережах публікують моторошне відео

Що відомо про смерчі на півдні України?

На відео видно одразу кілька вихорів, що утворилися над полем. Очевидці кажуть, що деякі з них були масивними та добре помітними на відстані. Наразі інформації про постраждалих чи завдані збитки немає.

Зауважимо, що раніше синоптики попереджали, що влітку смерчі можуть виникати внаслідок грозових фронтів і сильного нагрівання повітря. Такі природні явища все частіше спостерігають на Одещині та Миколаївщині.

В Україні зафіксували кілька смерчів одночасно: відео очевидців

До слова, раніше в одеських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому також можна помітити смерч. На кадрах видно темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні та підіймала пил і рослинність. За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік траси Київ – Одеса вдень в Одеській області.

Даних про постраждалих унаслідок природного явища немає. Попередньо, смерч не спричинив руйнування.