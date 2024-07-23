Над морем в Сочи образовался смерч: российский город накроет непогода

Над российским городом Сочи заметили смерч. Очевидно, город накроет мощная непогода, объявлено штормовое предупреждение.

Российские СМИ пишут, что фиксируют мощный смерч над морем в Сочи. Местные жители распространяют кадры этого, передает 24 Канал.

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Там пройдут также сильные дожди и грозы

В городе 23 июля идет ливень, в некоторых районах наблюдаются его последствия. Так, в Лоо подтопило часть дороги, а на Мамайке местные жители сообщают о подъеме уровня воды в реке Псаха.

В ближайшие дни прогнозируются сильные ливни с градом, сход селей в горах и смерчи. Объявлено штормовое предупреждение.

Отдыхающие в городе-курорте могли воочию увидеть смерч, образовавшийся посреди ливня. Природное явление возникло на море. Из-за него поднялся и уровень воды всего лишь за несколько минут.

В Сочи образовался смерч: смотрите видео

Сейчас в Сочи объявлено штормовое предупреждение, которое сопровождается сильными ливнями и местами затопленными улицами. Туристов просят оставаться в безопасности и стараться не выходить на улицу без надобности.