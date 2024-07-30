Смерч разбросал самолеты и вертолеты на аэродроме в Татарстане: эпическое видео
Вечером 30 июля смерч разбросал самолеты в аэропорту Бегишево российского Нижнекамска в Татарстане, как игрушки. В результате непогоды есть раненые россияне, а последствия оцениваются в миллионы долларов.
Под удар стихии попали четыре учебно-тренировочных самолета Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Повреждены также административные здания, пишет 24 Канал.
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Смерч россиянам обошелся в минимум 3,3 миллиона долларов
Вечером в аэропорту Бегишево поднялся ураганный ветер, а затем появился смерч, который поднял в воздух несколько легкомоторных самолетов Diamond-42 и вертолет.
Надо было на цепочку привязывать,
– жалуются россияне.
По аэропорту в Татарстане пронесся смерч: смотрите видео
В зданиях поблизости смерч снес крыши, обшивку и кое-где выбил окна. Поврежден, в частности, ангар с техникой аэропорта. Также он повалил забор и несколько деревьев.
Пострадали от стихии водитель и сотрудница инженерно-технического отдела – они получили ушибы, но от госпитализации отказались.
В общем, смерч россиянам обошелся минимум в 3,3 миллиона долларов. Самолеты Diamond D-42 – австрийского производства. Они принадлежат Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.
Рыночная стоимость каждого из них оценивается в более 840 тысяч долларов. На кадрах с места происшествия видно, что один из них лежит перевернутый, его крылья сломаны. У еще одного борта серьезно пострадало шасси.
Последствия смерча в Татарстане / Фото из российских СМИ