Смерть 27-летней девушки после избиения: парню погибшей Виктории Тоненчук сообщили подозрение

В Черновцах в больнице после сильного избиения 10 апреля умерла 27-летняя Виктория Тоненчук из Глубокой. Полиция сообщила о подозрении 19-летнему парню.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Вероятно, говорится именно о парне пострадавшей, которого ранее называли главным подозреваемым.

Правоохранители отметили, что жительницу Черновицкого района с телесными повреждениями госпитализировали в больницу в ночь с 5 на 6 апреля. Впоследствии девушка скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти 27-летней Виктории Тоненчук стала закрытая внутренне-черепная травма, что стала следствием избиения.

Во время следствия собраны доказательства, которые дали основания сообщить 19-летнему жителю Глибоки о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.



