Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Ймовірно, мовиться саме про хлопця постраждалої, якого раніше називали головним підозрюваним.

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Правоохоронці зазначили, що жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні у ніч з 5 на 6 квітня. Згодом дівчина померла.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті 27-річної Вікторії Тоненчук стала закрита внутрішньо-черепна травма, що стала наслідком побиття.

Під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 19-річному жителю Глибоки про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.



