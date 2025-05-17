В Швеции неожиданно умер дипломат, подозреваемый в шпионаже

В Швеции неожиданно умер дипломат. Недавно он получил подозрение в шпионаже в пользу другого государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT.

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Что известно о внезапной смерти дипломата в Швеции

Так, в пятницу, 16 мая, стало известно о смерти сотрудника Министерства иностранных дел Швеции.

Правоохранители проведут стандартное расследование, но, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Личности дипломата не раскрывают. Однако известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.

Говорится именно о том дипломате, который находился под следствием по подозрению в шпионаже. Напомним, его задержали 13 мая, но уже на следующий день освободили из-под стражи.

Кстати, недавно в Германии и Швейцарии по подозрению в отправке посылок со взрывными устройствами задержали трех украинцев. Вероятно, они работали по заказу российских спецслужб. Отмечается, что граждане Украины согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами".