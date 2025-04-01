Экс-менеджера Bloomberg с семьей нашли мертвыми в собственном особняке в США

В штате Южная Каролина в особняке нашли мертвыми экс-менеджера Bloomberg Ричарда Самарела, его жену Лину Марию Самарел и их 9-летнюю дочь Саманту. Полиция расследует детали трагедии.

Двое детей супругов не были дома, когда произошел инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и New York Post.

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Что известно о гибели супругов в Южной Каролине

В особняке города Грир (Южная Каролина) обнаружили тела 54-летнего руководителя Bloomberg LP Ричарда Самарела, его 45-летней жены Лины Марии Самарел и их 9-летней дочери Саманты.

Как сообщает WYFF, местная полиция отреагировала на вызов обеспокоенного соседа и обнаружила тела в доме.

По данным офиса шерифа округа Спартанбург, пока неизвестно, идет ли речь о преступлении, несчастном случае или других обстоятельствах. В то же время правоохранители заверили, что угрозы для общественности нет.

Также стало известно, что на момент инцидента в доме могли жить и другие члены семьи. По предварительным данным, еще двое детей пары – возможно, старшая дочь и маленький сын – находились в школе.

"Больше информации будет обнародовано в соответствующее время, когда как коронерская служба, так и это агентство смогут продолжить соответствующее расследование этого инцидента", – сообщили в офисе шерифа.

Согласно профилям в соцсетях, Ричард Самарел когда-то работал менеджером по акциям в Bloomberg LP, а его жена Лина – колумбийская иммигрантка – была терапевтом и сотрудницей Департамента по делам ветеранов США. Супруги поженились в 2009 году.

Справка: Bloomberg LP – американская компания, провайдер финансовой информации. Среди продуктов компании есть в частности информационное агентство Bloomberg News, телевидение, радиостанция и журналы. Основной доход она получает от продажи программного обеспечения, приложений, аналитики и услуг данных для финансовых компаний и организаций.