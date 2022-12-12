Об этом 24 канала рассказал психолог и профайлер Дмитрий Попов. По его словам, реакцию Лукашенко можно было очень четко заметить на похоронах Макея. Он никогда не видел самопровозглашенного президента Беларуси столь испуганным.

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Лукашенко опасается за свою жизнь

Как отмечает Попов, Лукашенко прекрасно понимает свое положение и очень опасается за свою жизнь. Это может подтолкнуть его к катастрофическим выводам.

Он все понимает. Это для нас очень опасно. Почему? Ибо усатый очень боится за свою жизнь. И это может быть именно тем фактором, который поможет ему принять решение, чтобы ввести войска в Украине.

– считает Попов.

Понятно, что белорусская армия не боеспособна. Но это усугубит нагрузку на подразделения ВСУ. А еще окончательно рассорит Беларусь и Украину.

Смерть министра иностранных дел болезненно повлияет на режим Лукашенко. Попов не видит ни одного человека в Беларуси, который мог бы выполнять функции Макея.

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