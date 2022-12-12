Про це 24 каналу розповів психолог та профайлер Дмитро Попов. За його словами, реакцію Лукашенка можна було дуже чітко зауважити на похоронах Макея. Він ніколи не бачив самопроголошеного президента Білорусі настільки наляканим.

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Лукашенко побоюється за своє життя

Як наголошує Попов, Лукашенко прекрасно розуміє своє становище та дуже побоюється за власне життя. Це може підштовхнути його до катастрофічних висновків.

Він все розуміє. Це для нас дуже небезпечно. Чому? Бо вусатий дуже боїться за своє життя. І це може бути саме тим чинником, який допоможе йому прийняти рішення, щоб ввести війська на терени України,

– вважає Попов.

Зрозуміло, що білоруська армія не сильно боєздатна. Але це посилить навантаження на підрозділи ЗСУ. А ще й остаточно розсварить Білорусь та Україну.

Смерть міністра закордонних справ болісно вплине на режим Лукашенка. Попов не бачить жодної людини в Білорусі, яка могла б виконувати функції Макея.

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