В Одесской области умер мобилизованный с эпилепсией: в ОК "Юг" сделали заявление

В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, который умер в первый же день службы в воинской части. В Оперативном командовании "Юг" заверили, что они не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона ответила на вопрос, кто несет ответственность за трагедию. В частности, чиновница сказала, вопрос ли это к ТЦК и СП, пишет 24 Канал.

Заметьте Врачи признали "годным": в Одесской области после вручения повестки умер мужчина с инвалидностью

Что в ОК "Юг" сказали о трагедии в Одесской области

Вооруженные Силы Украины не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевую задачу. Ни один командир в этом не заинтересован,

– объяснила пресс-секретарь.

Она также отметила, что решение о мобилизации и призыве на службу принимается на основании соответствующих документов. Ведь медицинская комиссия признала его "годным" к службе. Именно поэтому сейчас правоохранители проводят расследование в котором выявлены 2 основных акцента:

непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом;

некачественное оказание помощи непосредственно во время инцидента.

Наталья Гуменюк заявила, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки опирался на документы, которые подтверждали то, что погибший прошел комиссию по месту жительства.

"Кстати, замечу, что военно-врачебные комиссии, которые работают в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов власти. Таким образом, пройдя комиссию, погибший предоставил ТЦК документы в которых было указано, что он здоров. В центре комплектования нет специалистов способных определить степень пригодности или здоровья гражданина", – заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Наталья Гуменюк отметила, что сейчас держит досудебное расследование. По ее словам, ОК "Юг" полностью способствует расследованию и предоставляет все данные, а также показания участников события, чтобы установить, на каком этапе произошла роковая ошибка.

Что известно о трагедии в Одесской области