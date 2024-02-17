В Одесской области умер мобилизованный с эпилепсией: в ОК "Юг" сделали заявление
В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, который умер в первый же день службы в воинской части. В Оперативном командовании "Юг" заверили, что они не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона ответила на вопрос, кто несет ответственность за трагедию. В частности, чиновница сказала, вопрос ли это к ТЦК и СП, пишет 24 Канал.
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Что в ОК "Юг" сказали о трагедии в Одесской области
Вооруженные Силы Украины не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевую задачу. Ни один командир в этом не заинтересован,
– объяснила пресс-секретарь.
Она также отметила, что решение о мобилизации и призыве на службу принимается на основании соответствующих документов. Ведь медицинская комиссия признала его "годным" к службе. Именно поэтому сейчас правоохранители проводят расследование в котором выявлены 2 основных акцента:
- непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом;
- некачественное оказание помощи непосредственно во время инцидента.
Наталья Гуменюк заявила, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки опирался на документы, которые подтверждали то, что погибший прошел комиссию по месту жительства.
"Кстати, замечу, что военно-врачебные комиссии, которые работают в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов власти. Таким образом, пройдя комиссию, погибший предоставил ТЦК документы в которых было указано, что он здоров. В центре комплектования нет специалистов способных определить степень пригодности или здоровья гражданина", – заявила пресс-секретарь ОК "Юг".
Наталья Гуменюк отметила, что сейчас держит досудебное расследование. По ее словам, ОК "Юг" полностью способствует расследованию и предоставляет все данные, а также показания участников события, чтобы установить, на каком этапе произошла роковая ошибка.
Что известно о трагедии в Одесской области
- 4 августа 2023 года в родном поселке Ширяево Одесской области жители попрощались с местным жителем 26-летним Борисом Глушаком. Он имел инвалидность с детства, а на жизнь зарабатывал торговлей на рынке. Его называли "позитивчиком".
- Бориса мобилизовали как писали местные жители, по методу Одесской и не только "оптимизированной ВВК", то есть за 20 минут "обследовали".
- 1 августа его призвали на службу и переместили в воинскую часть. В тот же день вечером он умер. Вероятно, он переволновался, что повлекло приступ эпилепсии, от которой он умер.
- 7 августа 2023 года Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона открыла дело относительно возможного халатного отношения к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области. Следователи проверяли законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.
- Кроме того, Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство относительно возможного халатного отношения к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины. Следователи проверяют, вовремя ли военнослужащему оказали квалифицированную неотложную медицинскую помощь после приступа эпилепсии.