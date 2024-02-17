Речниця Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону відповіла на питання, хто несе відповідальність за трагедію. Зокрема, посадовиця сказала, чи це питання до ТЦК та СП, пише 24 Канал.
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Що в ОК "Південь" сказали про трагедію на Одещині
Збройні Сили України не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Вони будуть нездатні виконувати бойове завдання. Жоден командир в цьому не зацікавлений,
– пояснила речниця.
Вона також зауважила, що рішення про мобілізацію та призов на службу приймають на підставі відповідних документів. Адже медична комісія визнала його "придатним" до служби. Саме тому наразі правоохоронці проводять розслідування в якому виявлені 2 основних акценти:
- непроведення належного медичного огляду перед призовом;
- неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту.
Наталія Гуменюк заявила, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спирався на документи, які підтверджували те, що загиблий пройшов комісію за місцем проживання.
"До речі, зауважу, що військово лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються й функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, загиблий надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий. В центрі комплектування немає фахівців, здатних визначити ступінь придатності або здоров'я громадянина", – заявила речниця ОК "Південь".
Наталія Гуменюк зазначила, що наразі тримає досудове розслідування. За її словами, ОК "Південь" повністю сприяє розслідуванню й надає усі дані, а також свідчення учасників події, щоб встановити, на якому етапі відбулась фатальна помилка.
Що відомо про трагедію на Одещині
- 4 серпня 2023 року у рідному селищі Ширяєве Одеської області мешканці попрощались з місцевим мешканцем 26-річним Борисом Глушаком. Він мав інвалідність з дитинства, а на життя заробляв торгівлею на ринку. Його називали "позитивчиком".
- Бориса мобілізували як писали місцеві мешканці, за методом Одеської та й не тільки "оптимізованої ВЛК", тобто за 20 хвилин "обстежили".
- 1 серпня його призвали на службу та перемістили у військову частину. У той же день ввечері він помер. Ймовірно, він перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер.
- 7 серпня 2023 року Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону відкрила справу щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області. Слідчі перевіряли законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров'я.
- Крім того, Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону почала кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини. Слідчі перевіряють, чи вчасно військовослужбовцю надали кваліфіковану невідкладну медичну допомогу після приступу епілепсії.