Речниця Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону відповіла на питання, хто несе відповідальність за трагедію. Зокрема, посадовиця сказала, чи це питання до ТЦК та СП, пише 24 Канал.

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Збройні Сили України не зацікавлені у тому, щоб на службі знаходились люди з неналежним станом здоров'я. Вони будуть нездатні виконувати бойове завдання. Жоден командир в цьому не зацікавлений,

– пояснила речниця.

Вона також зауважила, що рішення про мобілізацію та призов на службу приймають на підставі відповідних документів. Адже медична комісія визнала його "придатним" до служби. Саме тому наразі правоохоронці проводять розслідування в якому виявлені 2 основних акценти:

непроведення належного медичного огляду перед призовом;

неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту.

Наталія Гуменюк заявила, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спирався на документи, які підтверджували те, що загиблий пройшов комісію за місцем проживання.

"До речі, зауважу, що військово лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються й функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, загиблий надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий. В центрі комплектування немає фахівців, здатних визначити ступінь придатності або здоров'я громадянина", – заявила речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк зазначила, що наразі тримає досудове розслідування. За її словами, ОК "Південь" повністю сприяє розслідуванню й надає усі дані, а також свідчення учасників події, щоб встановити, на якому етапі відбулась фатальна помилка.

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