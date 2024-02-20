Странное совпадение: Путин после смерти Навального повысил руководителя системы исполнения наказаний

Заместитель председателя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Боярынев стал генерал-полковником внутренней службы. Путин подписал этот приказ через три дня после смерти Навального в колонии.

Российский "оппозиционер" Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля, а уже через три дня Путин повысил в звании первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. На странное "совпадение" обратили внимание российские оппозиционные медиа, передает 24 Канал.

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Кто такой Валерий Боярынев

Валерий Боярынев занимает должность первого заместителя директора ФСИН с июля 2022 года. До этого он с 2015 года был заместителем председателя Федеральной службы исполнения наказаний, а ранее возглавлял управление ФСИН по организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.

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