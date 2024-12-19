В Днепропетровской области нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина

На Днепропетровщине нашли мертвым журналиста и бойца 233-го отдельного батальона территориальной обороны Днепра Андрея Никитина. Об этом сообщила его сестра Татьяна Латай.

Тело Андрея Никитина было найдено 19 декабря после нескольких дней поисков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Татьяну Латай.

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Что известно об убийстве журналиста

Обстоятельства его гибели пока остаются неизвестными. Татьяна выразила благодарность правоохранителям, кинологам и всем неравнодушным, кто помогал в поисках.

Андрея больше нет с нами. Дату и время похорон сообщу позже,

– написала она.

Андрей Никитин исчез 12 декабря, когда ушел из дома своих родителей в селе Башмачка и больше не выходил на связь. Информацию о его исчезновении сестра обнародовала 15 декабря, после чего начались поисковые работы.

Никитин был известным журналистом в Днепре, работал в ряде медиа, в частности на телеканале "Открытый". Летом 2024 года он присоединился к 233-му отдельному батальону ТРО, который сейчас защищает Украину на Запорожском направлении.