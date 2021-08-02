Обнялись и хотели переждать бурю, – очевидец о смерти молодой пары во Львове

Мощный ураган, обрушившийся во Львове 1 августа, унес жизни молодой пары. По словам очевидца, они сидели на лавочке в Стрыйском парке и хотели переждать непогоду.

Детали последних минут жизни пары рассказала очевидец событий Ивона Лобан, которая в момент непогоды тоже находилась в парке.

Важно Опубликованы фото с места происшествия, где погибла пара во время урагана во Львове

Женщина отметила, что в тот вечер она как раз гуляла по Стрыйскому парку вместе с мужем и собакой. Непогода в городе началась внезапно, поэтому трудно было быстро среагировать.

Госпожа Ивона заметила пару, которая сидела на скамейке под зонтиком и обнималась. Впоследствии на фото с места трагедии она узнала, что именно эти влюбленные и погибли во время урагана.

Те молодые сидели на скамейке, обнялись, хотели переждать бурю,

– предположила Ивона Лобан.

Что известно о трагедии

Вечером 1 августа на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку во время непогоды внезапно упало дерево. К сожалению, они получили травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Известно, что погибший был курсантом Национальной академии сухопутных войск Андрей Свояк. Погибшие, вероятно, только начали встречаться, ведь Андрей пришел в парк с розами.

Точную причину падения дерева установит следствие. Предварительно, оно могло упасть в результате удара молнии.

По информации ZAXID.NET, администрация Стрыйского парка просит львовян не посещать его в течение суток. Сейчас специалисты ликвидируют там последствия непогоды.

На трагедию уже отреагировал мэр города Андрей Садовый. Он призвал львовян не быть легкомысленными и учитывать прогноз погоды.