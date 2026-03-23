Был запрещен Москвой: религиовед назвала самый главный вклад патриарха Филарета

В столице попрощались с патриархом Филаретом. Он непосредственно был связан с духовной историей Украины еще со времен советской эпохи, возглавив Киевскую кафедру в 1966 году. Был ключевой фигурой на этом престоле.

Об этом в эфире 24 Канала отметила религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, подчеркнув, что решающим было то, что патриарху Филарету в свое время хватило смелости дистанцироваться от Московского патриархата.

Смотрите также От агента КГБ до создателя украинской церкви: биография Филарета – грехи, секреты и скандалы

Какой шлейф набросила Москва на патриарха Филарета?

Религиовед, вспоминая период, когда патриарх Филарет отмежевался от Московского патриархата, указала на то, что он сделал это довольно решительно, несмотря на то, что был подвергнут персональной анафеме (отлучению от церкви). По ее словам, он стойко выдержал попытки сделать из него изгоя в православном мире.

Церковь была признана неканонической, но он продолжал ею руководить с полной уверенностью в том, что когда-то это состояние изменится и она станет равной другим православным церквям,

– отметила Филипович.

Вследствие получения Томоса в 2019 году это и произошло. Как подчеркнула религиовед, сегодня украинская церковь является 15-й в перечне православных церквей, которые являются автокефальными и независимыми. По ее словам, хотя она занимает последнюю строчку, но перед ней открылись широкие и важные горизонты.

Теперь, по мнению Филипович, все будет зависеть от того, как церковь будет видеть свою перспективу, как наладит связи с другими православными церквями. Она считает, что процесс должен ускориться, потому что для многих лидеров православных поместных церквей фигура Филарета была токсичной, поскольку Москва набросила на него шлейф неканоничности.

Я думаю, что это потеря для всего православного мира, несмотря на то, как к нему относились: признавали каноническим или нет. Он был очень мощной фигурой,

– подытожила Филипович.

Она отметила, что, патриарх Филарет знал практически всех предстоятелей поместных церквей. Религиовед озвучила, что крайне обидно, что Украина потеряла такую масштабную личность.

К сведению! После смерти патриарха Филарета состоялось голосование для избрания его преемника, в котором приняли участие 7 архиереев. На внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП приняли решение об избрании патриархом Киевским и всей Руси-Украины архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима.

