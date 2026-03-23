Про це в етері 24 Каналу наголосила релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, підкресливши, що вирішальним було те, що патріарху Філарету у свій час вистачило сміливості дистанціюватися від Московського патріархату.

Який шлейф накинула Москва на патріарха Філарета?

Релігієзнавиця, пригадуючи період, коли патріарх Філарет відмежувався від Московського патріархату, вказала на те, що він зробив це доволі рішуче, не зважаючи на те, що був підданий персональній анафемі (відлучення від церкви). З її слів, він стійко витримав намагання зробити з нього ізгоя в православному світі.

Церква була визнана неканонічною, але він продовжував нею керувати з повною впевненістю у тому, що колись цей стан зміниться і вона стане рівною іншим православним церквам,

– зазначила Филипович.

Внаслідок отримання Томоса у 2019 році це й сталося. Як підкреслила релігієзнавиця, сьогодні українська церква є 15-ю в переліку православних церков, які є автокефальними й незалежними. З її слів, хоча вона займає останній рядок, але перед нею відкрились широкі та важливі горизонти.

Тепер, на думку Филипович, все залежатиме від того, як церква бачитиме свою перспективу, як налагодить зв'язки з іншими православними церквами. Вона вважає, що процес має пришвидшитись, бо для багатьох лідерів православних помісних церков фігура Філарета була токсичною, оскільки Москва накинула на нього шлейф неканонічності.

Я думаю, що це втрата для всього православного світу, не зважаючи на те, як до нього ставилися: визнавали канонічним чи ні. Він був дуже потужною фігурою,

– підсумувала Филипович.

Вона зауважила на тому, патріарх Філарет знав практично всіх предстоятелів помісних церков. Релігієзнавиця озвучила, що вкрай прикро, що Україна втратила таку масштабну особистість.

До відома! Після смерті патріарха Філарета відбулося голосування задля обрання його наступника, в якому взяли участь 7 архієреїв. На позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП ухвалили рішення про обрання патріархом Київським і всієї Руси-України архієпископа Сумського і Охтирського Никодима.

