Пионтковский считает, что даже после падения режима путина россияне обретут нового диктатора

История показывает, что русским легче живется с царем, который решает за них абсолютно все, и чьи действия они поддерживают, какими бы ужасными они ни были.

Так, сейчас у России есть "коллективный путин", раньше были, к примеру, "коллективный сталин" и "коллективный чингисхан". Несколько раз диктаторы умирали, а общество пыталось освободить от них свое сознание, однако долго россиян не хватало. Об этом 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский.

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Украинцы и россияне – разные народы с разными истоками

По его словам, максимум 15 лет россияне пытались строить в своих странах что-то другое на новое, а затем возвращались на новые рельсы – приходил новый диктатор. Таков ген истории россии.

По его мнению, суть кроется именно в этой генетике. Украинцы и россияне изначально жили в совершенно разных, противоположных исторических системах. И генетический отбор шел соответственно.

Война между россиянами и украинцами – это не этнический конфликт, это мировоззренческий конфликт между потомками "Ясы" Чингисхана и, условно говоря, потомками "Великой хартии вольностей",

– считает Пионтковский.

Публицист отметил, что и российское, и украинское общество – неоднородны. До войны ему казалось, что в Украине около 80% населения имеют европейское мировоззрение и нацелены на цивилизованный путь развития, а 20% - это голосующие за коммунистическую партию, "Партию регионов", "ОПЗЖ" и т.д. В России же напротив, всего 20% "европейцев", а 80% – это "потомки орды".

Именно это генетическое преобладание европейского начала над ордой в Украине, которого нет в России, и сделало неизбежным цивилизационный разрыв между двумя странами. Так что путин и единоличный, и "коллективный" ошибается – мы с ними далеко не один народ.

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