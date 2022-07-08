Так, зараз у росії є "колективний путін", раніше були, до прикладу, "колективний сталін" та "колективний чингісхан". Кілька разів диктатори помирали, а суспільство намагалося звільнити від них свою свідомість, однак на довго росіян не вистачало. Про це 24 каналу розказав публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу "Буде важче домовитись" та "ми ще серйозно не починали": путін вибухнув новими погрозами

Українці та росіяни – різні народи з різними витоками

За його словами, щонайбільше 15 років росіяни намагалися будувати у своїх країн щось інше на нове, а потім поверталися на нові рейки – приходив новий диктатор. Таким є ген історії росії.

На його думку, суть криється саме у цій генетиці. Українці та росіяни з самого початку жили в абсолютно різних, протилежних історичних системах. І генетичний відбір йшов відповідно.

Війна між росіянами та українцями – це не етнічний конфлікт, це світоглядний конфлікт між нащадками "Яси" Чингісхана та, умовно кажучи, нащадками "Великої хартії вольностей",

– вважає Піонтковський.

Публіцист зауважив, що і російське, і українське суспільство – неоднорідні. До війни йому здавалося, що в Україні близько 80% населення мають європейський світогляд і націлені на цивілізований шлях розвитку, а 20% – це ті, хто голосують за комуністичну партію, "Партію регіонів", "ОПЗЖ" тощо. У Росії ж навпаки: всього 20% "європейців", а 80% – це "нащадки орди".

Саме це генетичне переважання європейського начала над ордою в Україні, якого немає в росії, й зробило неминучим цивілізаційний розрив між двома країнами. Тож путін і одноосібний, і "колективний" помиляється – ми з ними далеко не один народ.

Повний стрім з публіцистом Андрієм Піонтковським: дивіться відео