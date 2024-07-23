Когда умрет Путин: россияне все чаще ищут ответ на вопрос у гадалки

На третий год полномасштабной войны россиян все больше интересует дата смерти Путина. Они активнее обращаются с таким вопросом к гадалкам.

В частности, в поисковых системах в разы возросло количество запросов на гадания о конце войны и судьбе фронтовиков. Также о повышенном спросе говорят и сами гадалки.

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Смерть Путина и "защита" для оккупантов

Российские оппозиционные журналисты обратили внимание на то, что, согласно статистике Яндекса, в 2024 году количество запросов на тему пророчеств и магии, связанных с войной, достигло максимума. Рост интереса к военной эзотерике произошел в 2022 году, затем пошел на спад, а уже с осени 2023 года продолжил неуклонно расти.

Оказалось, что россияне ищут тарологов, чтобы узнать о судьбе близких на фронте, а экстрасенсов – чтобы предсказать дату окончания войны. В ответ на спрос на российских маркетплейсах появилось десятки объявлений, предлагающих магические услуги.

Последние два года около половины запросов клиентов связаны с войной в Украине. Подавляющее большинство – сестры, девушки и жены мобилизованных и контрактников; большинство из них приходит с просьбой "наложить защиту" на солдат, предсказать дату смерти Путина и конца войны,

– рассказал журналистам практикующий таролог.

К слову, в окружении Путина смирились с войной и имеют несколько сценариев ее завершения. Одни считают, что большая победа на поле боя позволит Путину завершить войну, другие – что он не остановится пока не дойдет до Киева. Еще несколько пессимистов утверждают, что война отвечает политическим интересам Путина, а потому он будет воевать, пока жив.