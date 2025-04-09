В Одесской области умер работник ТЦК: военные опровергли слухи о "передозировке"

Причиной смерти военнослужащего 2-го отдела Измаильского РТЦК и СП стал отек головного мозга. Он возник как отдаленное последствие ранее полученной черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП в среду, 9 апреля, передает 24 Канал. Заявление сделали на фоне "попыток дискредитации" – местные СМИ распространяли информацию о якобы "передозировке запрещенными веществами".

Смотрите также Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК, – председатель Пологовского ТЦК

Что известно о происшествии

В ТЦК выразили соболезнования семье и близким умершего, а также рассказали, что их коллега "прошел боевой путь, отдал часть своего здоровья и жизни, выполняя долг перед государством". В тыловое подразделение служащего перевели после ранения.

Обратите внимание! СМИ, которое сообщило неподтвержденную версию смерти сотрудника ТЦК, ссылаясь на собственные источники, уже удалило публикацию.

Мы призываем журналистское сообщество к ответственности, проверке информации и соблюдению профессиональной этики. А всех граждан – к сдержанности, человечности и уважению к тем, кто служит,

– написали в структуре.

К слову, львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого мобилизовали в ВСУ в июле 2024 года. Сейчас мужчина, которого подозревают в подделке документов, работает в ТЦК на Закарпатье. В начале апреля он подал декларацию на перевод в Хустский городской РТЦК и СП.