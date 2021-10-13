Смерть украинки в хостеле в Польше: что установило расследование

В польском Стараховице в хостеле нашли мертвой 51-летнюю украинку. В прокуратуре говорят, что пока ждут результатов вскрытия тела. Именно от этого зависит, как расследование будут проводить дальше.

Об этом сообщил заместитель районного прокурора прокуратуры города Стараховице Кшиштоф Грудневский. Он подчеркнул, что сейчас рассматривают разные версии.

Все здесь Загадочная смерть: в одном из польских хостелов умерла украинка

Пока неизвестно, причастны ли к смерти третьи лица

Пока мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть,

– сказал Грудневский.

Сейчас рабочие версии такие:

Естественная смерть.

Смерть в результате избиения.

Убийство.

Последние 2 варианта, говорят в прокуратуре, маловероятны, потому что на теле умершей нет следов насилия. Несмотря на это, дело – непростое, так как конкретного свидетеля нет. Никто пока не может рассказать, где женщина была и чем занималась.

Пока неизвестно, где работала женщина, – прокуратура

Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца,

– сообщил Грудневский.

Пока польская сторона устанавливает контакт с семьей умершей, и будут решать вопросы по доставке тела на родину.

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