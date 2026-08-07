В Коростене на территории ТЦК умер военнообязанный: начато расследование

На территории Коростенского районного ТЦК у военнообязанного стало плохо. Он умер в машине скорой помощи.

Подробности трагедии сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Что известно о гибели мужчины в ТЦК в Коростене?

Отмечается, что 6 августа 2026 года группа оповещения проверила военно-учетные документы у гражданина 1980 года рождения. Выяснилось, что он является нарушителем правил воинского учета и подлежит призыву на военную службу во время мобилизации в качестве офицера запаса

Мужчину доставили в Коростенский районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. По результатам осмотра его признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях и других соответствующих структурах.

В 14:38, находясь на территории ТЦК, мужчина внезапно потерял сознание. Сотрудники ТЦК вызвали скорую помощь.

В 14:46 медики прибыли на место происшествия. Во время нахождения мужчины в машине скорой помощи у него остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Впоследствии они констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Признаков внешних телесных повреждений не обнаружено.

По факту смерти военнообязанного назначено служебное расследование.

Окончательную причину смерти должны установить после судебно-медицинской экспертизы и других необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в Мостисках обнаружили военнослужащего без признаков жизни. Предварительно происшествие квалифицировали как самоубийство. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти военного.