Деталі трагедії повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про загибель чоловіка в ТЦК у Коростені?

Зазначається, що 6 серпня 2026 року група оповіщення перевірила військово-облікові документи у громадянина 1980 року народження. Виявилося, що він є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу

Чоловіка доставили до Коростенського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. За результатами огляду його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах та інших відповідних структурах.

О 14:38, перебуваючи на території ТЦК, чоловік раптово знепритомнів. Працівники ТЦК викликали швидку допомогу.

О 14:46 медики прибули на місце події. Під час перебування чоловіка в автомобілі швидкої у нього зупинилося серце. Медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати його не вдалося. Згодом вони констатували смерть.

За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявили.

За фактом смерті військовозобов'язаного призначене службове розслідування.

Остаточну причину смерті мають встановити після судово-медичної експертизи та інших необхідних процесуальних дій.

Раніше повідомлялося, що у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах виявили військовослужбовця без ознак життя. Попередньо подію кваліфікували як самогубство. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті військового.