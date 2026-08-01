Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про смерть військовослужбовця?

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події. Попередньо інцидент кваліфікували як самогубство, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення розслідування.

У Львівському обласному ТЦК та СП також повідомили, що наказом начальника установи призначено спеціальне службове розслідування. Його проводить спеціально створена комісія, яка має з'ясувати всі обставини та причини трагедії.

Остаточні висновки щодо причин смерті військовослужбовця будуть оприлюднені після завершення слідчих дій та службового розслідування.

Нагадаємо, ДБР розслідує смерть 52-річного чоловіка, який після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК та СП був госпіталізований з тяжкою черепно-мозковою травмою та згодом помер у лікарні. Правоохоронці перевіряють, за яких обставин він отримав травми, вилучили записи з камер відеоспостереження та допитують працівників ТЦК.

Раніше, 29-річний чоловік помер після перебування в одному із ТЦК на Закарпатті. ДБР відкрило кримінальне провадження та перевіряє обставини події, зокрема дії працівників ТЦК і своєчасність надання медичної допомоги. У ТЦК заперечують застосування сили, заявляють про співпрацю зі слідством і проводять службове розслідування.

У Кривому Розі в приміщенні районного ТЦК та СП помер військовозобов'язаний 1975 року народження. За попередніми даними, причиною стала серцева недостатність, ознак насильницької смерті не виявили. Чоловіка, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, доставила поліція, а через підозру на онкологічне захворювання його мали направити на додаткове обстеження. Правоохоронці встановлюють усі обставини смерті.