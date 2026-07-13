Про це повідомили у Державному бюро розслідування.

Що вдалося встановити правоохоронцям?

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, який після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки був госпіталізований із тяжкими тілесними ушкодженнями.

За попередніми даними, увечері 2 липня працівники поліції зупинили автомобіль, яким керував чоловік. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. У ніч на 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня. Саме в цей період, за версією слідства, він міг отримати тілесні ушкодження, обставини яких зараз встановлюють правоохоронці.

Після цього чоловіка у тяжкому стані доправили до реанімації однієї з лікарень Кременчука. 5 липня йому провели операцію, однак врятувати життя не вдалося – 9 липня він помер. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та крововиливи під оболонки й у речовину головного мозку. Попередньо встановлено, що такі ушкодження могли бути завдані тупим предметом.

Відкрито кримінальне провадження. Наразі працівники ДБР встановлюють повну хронологію подій та перевіряють дії всіх осіб, які контактували з чоловіком – від моменту його зупинки поліцейськими до госпіталізації. У межах розслідування вже вилучено записи з камер відеоспостереження, тривають допити працівників ТЦК, вивчаються документи та інші матеріали, що можуть допомогти встановити обставини події.

Нагадаємо, у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який, за даними місцевих медіа, самостійно виховував 5-річну доньку. Після його призову дитина залишилася без батьківської опіки, а ситуацію взяв на контроль омбудсман Дмитро Лубінець. Він доручив перевірити законність мобілізації, обставини відмови у відстрочці та дії органів влади щодо забезпечення прав і безпеки дитини. Згодом, після суспільного розголосу чоловіка повернули до дитини.