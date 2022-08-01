Вадатурский был владельцем аграрной компании "Нибулон", являющейся мощным игроком на отечественном рынке. Об этом 24 каналу сказал заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Великий человек, делавший большое дело

Герой Украины Алексей Вадатурский приложил немалые усилия для развития отечественного аграрного сектора. Более того, в свои 74 года он не собирался оставлять любимое дело и имел много планов на будущее.

Это большая потеря для нашего аграрного сектора. Алексей очень много еще хотел сделать для того, чтобы Украина стала сильным игроком на мировом рынке сельхозпродукции,

– подчеркнул заместитель главы всеукраинского аграрного совета.

Роль компании "Нибулон" на украинском рынке

По словам Марчука, "Нибулон" задает тренд в отношении отечественного трейдерства. Речь идет о количестве присутствия элеваторов по всей территории Украины. Кроме того, компания непосредственно участвует в формировании цены на зерновые. Она также активно развивала речные маршруты через Дунай для транспортировки аграрной продукции.

"У них были большие амбиции в этом направлении, ведь после закрытия портов река Дунай стала одной из ключевых логистических магистралей. Планы компании на то, чтобы делать там определенную перевалку и расширять движение своими кораблями были достаточно серьезными", – сказал Марчук.

Могли ли россияне целенаправленно ударить по дому Вадатурского

По мнению Марчука, была ли смерть бизнесмена неслучайной, должно устанавливать следствие. Учитывая, что россияне регулярно совершают террористические акты, поражающие своей циничностью и жестокостью, то это действительно могло быть убийство.

Должны быть экспертные заключения представителей силовых структур, прокуратуры, СБУ, чтобы установить истину. Более того, Главное управление разведки должно дать ответ, были ли предоставлены координаты дома именно Вадатурского, чтобы произошло то, что произошло,

– резюмировал он.

Напомним, вместе с Алексеем Вадатурским в доме находилась его жена. В результате ракетного удара супруги погибли на месте. Марчук выразил соболезнования семье погибших.

Погиб Алексей Вадатурский: смотрите видео