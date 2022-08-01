Вадатурський був власником аграрної компанії "Нібулон", яка є потужним гравцем на вітчизняному ринку. Про це 24 каналу сказав заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Велика людина, яка робила велику справу

Герой України Олексій Вадатурський доклав чималих зусиль для розвитку вітчизняного аграрного сектору. Ба більше, у свої 74 роки він не збирався полишати улюблену справу та мав багато планів на майбутнє.

Це велика втрата для нашого аграрного сектору. Пан Олексій дуже багато ще хотів зробити для того, щоб Україна стала сильним гравцем на світовому ринку сільгосппродукції,

– підкреслив заступник голови всеукраїнської аграрної ради.

Роль компанії "Нібулон" на українському ринку

За словами Марчука, "Нібулон" задає тренд щодо вітчизняного трейдерства. Мовиться про кількість присутності елеваторів по всій території України. Крім того, вона бере безпосередню участь у формуванні ціни на зернові. Компанія також активно розвивала річкові маршрути через Дунай для транспортування аграрної продукції.

"У них були великі амбіції щодо цього напрямку, адже після закриття портів річка Дунай стала однією з ключових логістичних магістралей. Плани компанії на те, щоб робити там певну перевалку і розширяти рух своїми кораблями були досить серйозними", – сказав Марчук.

Чи могли росіяни цілеспрямовано вдарити по будинку Вадатурського

На думку Марчука, чи була смерть бізнесмена невипадковою має встановлювати слідство. Зважаючи на те, що росіяни регулярно вдаються до терористичних актів, які вражають своєю цинічністю та жорстокістю, це справді могло бути вбивство.

Мають бути експертні висновки представників силових структур, прокуратури, СБУ, щоб встановити істину. Ба більше, Головне управління розвідки має дати відповідь, чи були наведені координати будинку саме пана Вадатурського, аби відбулося те, що відбулося,

– резюмував він.

Нагадаємо, разом з Олексієм Вадатурським у будинку перебувала його дружина. Внаслідок ракетного удару подружжя загинуло на місці. Марчук висловив співчуття родині загиблих.

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