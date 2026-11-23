В утечке данных Росстата обнаружили запись о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Сначала причина не была указана.

Однако впоследствии в документах все же появился диагноз, пишут российские СМИ.

Что обнаружили в утечке данных Росстата?

Запись о смерти Виктории Рощиной нашли российские СМИ, проанализировавшие утечку данных Росстата. В базе обнаружили только одного человека с такими же датами рождения и смерти, как у журналистки: 6 октября 1996 года и 19 сентября 2024 года соответственно.

При этом актовая запись о смерти Рощиной была составлена только 24 декабря 2024 года – примерно через три месяца после указанной даты гибели. Согласно российским правилам, администрация СИЗО должна сообщить о смерти заключенного родственникам в течение суток, а органам регистрации актов гражданского состояния – в течение трех суток.

Через несколько дней после составления записи российский РАГС направил в Росстат исправление, изменив дату смерти на 19 сентября 2024 года. Сначала причину смерти указали как неизвестную, но в феврале 2025 года данные снова отредактировали и внесли диагноз "дегенерация миокарда".

По данным журналистов, в документах также указывались отек легких, фибрилляция и трепетание желудочков сердца. Эти состояния, как и дегенерация миокарда, относятся к категории так называемых "мусорных" диагнозов, которые могут скрывать истинную причину смерти.

Запись окончательно отредактировали 11 февраля 2025 года – за три дня до того, как тело журналистки вернули в Украину. По данным расследователей, замена окончательного свидетельства о смерти на новое с конкретной причиной гибели является редкой процедурой.

Что известно о гибели Виктории Рощиной в плену?

Виктория Рощина пропала на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. В мае 2024 года Россия впервые подтвердила, что удерживает журналистку в плену.

О ее смерти стало известно 10 октября 2024 года. Российские официальные представители со сообщили о гибели т отцу журналистки, а впоследствии информацию подтвердила украинская сторона.

По данным Медийной инициативы за права человека, Рощину содержали как минимум в двух местах лишения свободы: исправительной колонии № 77 в Бердянске и СИЗО № 2 в Таганроге. Последнее правозащитники называли одним из самых жестоких мест содержания украинцев в России.

Тело журналистки вернули в Украину в феврале 2025 года в ходе обмена телами погибших. 8 августа того же года Викторию Рощину похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Виктория Рощина работала на hromadske, а также сотрудничала с "Украинской правдой", "Радио Свобода", "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.нет". В 2022 году она получила награду Международного женского медиафонда "За мужество в журналистике".