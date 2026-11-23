Однак згодом у документах все ж таки з'явився діагноз, пишуть росЗМІ.

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Що виявили у витоку даних Росстату?

Запис про смерть Вікторії Рощиної знайшли російські медіа, які проаналізували витік даних Росстату. У базі виявили лише одну людину з такими самими датою народження та датою смерті, як у журналістки: 6 жовтня 1996 року та 19 вересня 2024 року відповідно.

Водночас актовий запис про смерть Рощиної склали лише 24 грудня 2024 року – приблизно через три місяці після зазначеної дати загибелі. За російськими правилами, адміністрація СІЗО має повідомити про смерть ув'язненого родичам протягом доби, а органам реєстрації актів цивільного стану – протягом трьох діб.

Через кілька днів після створення запису російський РАЦС надіслав до Росстату виправлення, змінивши дату смерті на 19 вересня 2024 року. Спочатку причину загибелі вказали як невідому, але у лютому 2025 року дані знову відредагували та внесли діагноз "дегенерація міокарда".

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За даними журналістів, у документах також зазначали набряк легень, фібриляцію та тріпотіння шлуночків серця. Ці стани, як і дегенерація міокарда, належать до категорії так званих "сміттєвих" діагнозів, які можуть приховувати справжню причину смерті.

Запис остаточно відредагували 11 лютого 2025 року – за три дні до того, як тіло журналістки повернули в Україну. За даними розслідувачів, заміна остаточного свідоцтва про смерть на нове з конкретною причиною загибелі є рідкісною процедурою.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної в полоні?

Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року. У травні 2024-го Росія вперше підтвердила, що утримує журналістку в полоні.

Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. Російські офіційні представники повідомили про загибель батькові журналістки, а згодом інформацію підтвердила українська сторона.

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За даними Медійної ініціативи за права людини, Рощину утримували щонайменше у двох місцях несвободи: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі. Останнє правозахисники називали одним із найжорстокіших місць утримання українців у Росії.

Тіло журналістки повернули в Україну в лютому 2025 року під час обміну тілами загиблих. 8 серпня того ж року Вікторію Рощину поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, а також співпрацювала з "Українською правдою", "Радіо Свобода", "Українським радіо", "UA: Першим" і "Цензор.нет". У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".