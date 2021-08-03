Заявлений о слежке не было, а на теле нашли травмы: брифинг полиции по смерти Шишова – видео

В Киеве 3 августа нашли повешенным лидера "Белорусского дома" Виталия Шишова. В Министерстве внутренних дел рассказали, что рассматривают не только версию самоубийства, поскольку на теле активиста были многочисленные травмы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что основными версиями, которые рассматривают правоохранители, являются самоубийство и умышленное убийство.

Важно Сбежал от Лукашенко и умер в Киеве: биография белорусского активиста Виталия Шишова

Как исчез Шишов

Выяснили, что 2 августа в 8:58 Шишов вышел из своего дома в Киеве. Он жил на улице Бударина. Его сожительница около 15:00 сообщила, что Виталий не вернулся домой.

Что нашли возле Шишова

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что возле тела Шишова нашли мобильный телефон, также был чей-то след. Рядом стояли пеньки.

Высота от удавки до земли составляла 3 метра 8 сантиметров. Высота первого пенька – 60 сантиметров, второго – 50. Рядом был еще один такой же пенек. Рост виталия был 185 сантиметров. Веревка была сложена в 4 слоя.



Что нашли возле тела Шишова / Скриншот с видео



Место трагедии / Скриншот с видео

Травмы активиста

Клименко рассказал о травмах Шишова. У него была содрана кожа на ноге, ссадины на левом колене и на груди, а также потертости на верхней части губы.

Экспертиза определит, были ли это следы от избиения.

Следили ли за Шишовым

Правоохранитель рассказал, что проверили все возможные обращения по слежке за Шишовым.

Таких обращений не было ни в этом, ни в прошлом году,

– сказал Клименко.

Поэтому глава Нацполиции отметил, что не располагает информацией о слежке.

Соратники Шишова из "Белорусского дома" рассказали, что за активистом постоянно следили . Отметили, что полиция об этом знала.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга:

К теме Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным