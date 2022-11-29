Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. Ранее сообщалось, что причины смерти Макея неизвестны.

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Беларусь готовится к новому вторжению в Украину

Невзлин отметил, что смерть Макея – это черная метка Лукашенко. Он хоть и дает России право размещать войска в Беларуси, пользоваться аэродромами, не спешит сам вступать в войну. А Беларусь готовят к новому вторжению в Украину с севера, которое должно состояться в феврале.

Есть мнение, что это будет сделано не в сторону Киева, потому что это тяжело, а западнее, ближе к Житомирской области. Разумеется, зачем россиянам там нужна своя группировка. Киев они не возьмут, но, к сожалению, разрушают его,

– заметил российский оппозиционер.

Лукашенко – хитрый крестьянин

Он продолжил, что Лукашенко – хитрый крестьянин, пытающийся усидеть на двух стульях и врать Путину. Смерть Макея – это предупреждение Лукашенко, потому что Макей не являлся его конкурентом, а наоборот был правой рукой. И теперь эту правую руку обрубили.

"Макей был "песиком" Лукашенко. Он был ему верен до конца. Он исполнял очень важную роль для Лукашенко, он формировал многополярность", - подчеркнул Невзлин.

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Макея отравили

По его словам, есть информация о том, что Макей был отравлен. Именно после отравления болит сердце, а человек, никогда не жаловавшийся на сердце, не вызовет скорую помощь. Вскрытие, если и будут делать, его результаты останутся тайной.

Я уверен, что охотятся на Лукашенко и думаю, что ему недолго осталось. Или он должен так лечь, чтобы ему наконец поверили. Хотя, как Путин может поверить Лукашенко, я не понимаю,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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