Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін. Раніше повідомлялось про те, що причини смерті Макея невідомі.

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Білорусь готується до нового вторгнення в Україну

Невзлін зазначив, що смерть Макея – це чорна мітка Лукашенку. Він хоч і надає Росії право розміщувати війська в Білорусі, користуватись аеродромами, не поспішає сам вступати у війну. А Білорусь готують до нового вторгнення в Україну з півночі, яке має відбутись у лютому.

Є думка, що це буде зроблене не в бік Києва, бо це важко, а західніше, ближче до Житомирської області. Зрозуміло, навіщо росіянам там потрібне своє угруповання. Київ вони не візьмуть, але, на жаль, руйнують його,

– зауважив російський опозиціонер.

Лукашенко – хитрий селянин

Він продовжив, що Лукашенко – хитрий селянин, який намагається всидіти на двох стільцях і брехати Путіну. Смерть Макея – це попередження Лукашенку, бо Макей не був його конкурентом, а навпаки був правою рукою. І тепер цю праву руку обрубали.

"Макей був "песиком" Лукашенка. Він був йому вірним до кінця. Він виконував дуже важливу роль для Лукашенка, він формував багатополярність", – наголосив Невзлін.

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Макея отруїли

За його словами, є інформація про те, що Макея отруїли. Саме після отруєння болить серце, а людина, яка ніколи не скаржилась на серце, не викличе швидку допомогу. Розтин, якщо й робитимуть, його результати залишаться таємницею.

Я впевнений, що йде полювання на Лукашенка і думаю, що йому недовго залишилось. Або ж він має так лягти, щоб йому нарешті повірили. Хоча, як Путін може повірити Лукашенку, я не розумію,

– підкреслив російський опозиціонер.

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