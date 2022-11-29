Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що взагалі вторгнення з Білорусі можливе.

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За його словами, окупанти можуть спробувати прорватися через кордон. Проте, яка мета? Утримати якісь обʼєкти, окупувати частину території, пошкодити чи перекривати логістичні шляхи? Сьогодні недостатньо тих сил і засобів, які є на білоруському напрямку. Також північний кордон постійно укріплюється, тому наступ практично неможливий.

Навіть, якщо вони спробують піти на оцей безглуздий крок, який нездатний принести жодної перемоги білоруським військам, білорусько-російським чи просто російським, – вони нічого не досягнуть. Їм не дадуть цього зробити сили оборони України,

– повідомив Олександр Мусієнко.

Загрози з Білорусі

Експерт зазначив, що білоруський напрямок ніколи не перестане бути взагалі незагрозливим. Тобто таким, про який можна сказати, що він не становить жодних загроз.

Мусієнко назвав, які є загрози з Білорусі:

Доки там перебувають російські літаки, російська авіація, вони потенційно можуть завдавати ракетних ударів по території України.

Доки там перебувають російські війська, вони можуть проводити розвідку, різні заходи.

Доки Білорусь взагалі не знята для Кремля з порядку денного. Росія розглядає Білорусь, як плацдарм для продовження можливої ескалації й конфронтації не тільки проти України, а й проти НАТО, проти країн, які межують з Білоруссю.

"Якраз Білорусі Росія завжди готувала роль плацдарму та потенційного майданчика, де може відбутися загострення й протистояння з НАТО. За російською теорією воно мало призвести до того, що НАТО та США сіли б з ними за стіл перемовин й про щось би домовлялися", – розповів експерт.

Він нагадав публікацію видання "Newsweek", яке, посилаючись на свої джерела в російських спецслужбах, стверджує, що Росія навіть розглядала сценарій військової конфронтації із Японією.

Дивіться відео: Мусієнко про загрози з Білорусі

"Тому ці ризики, які торкаються водночас і нас, будуть зберігатися доки триває війна, доки триває російська агресія. Станом на зараз з військової точки зору говорити про те, що там (в Білорусі – 24 канал) війська, які вже готові до вторгнення в Україну, – цього немає", – підсумував Мусієнко.

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