Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что вообще вторжение из Беларуси возможно.

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По его словам, оккупанты могут попробовать прорваться через границу. Однако какова цель? Удержать какие-либо объекты, оккупировать часть территории, повредить или перекрывать логистические пути? Сегодня недостаточно тех сил и средств, которые есть на белорусском направлении. Также северную границу постоянно укрепляют, поэтому наступление практически невозможно.

Даже если они попытаются пойти на этот бессмысленный шаг, неспособный принести ни одной победы белорусским войскам, белорусско-российским или просто русским, они ничего не добьются. Им не дадут этого сделать силы обороны Украины,

– сообщил Александр Мусиенко.

Угрозы из Беларуси

Эксперт отметил, что белорусское направление никогда не перестанет быть вообще угрожающим. То есть таким, о котором можно сказать, что оно не представляет никаких угроз.

Мусиенко назвал, какие есть угрозы из Беларуси:

Пока там находятся российские самолеты, российская авиация, они потенциально могут наносить ракетные удары по территории Украины.

Пока там находятся российские войска, они могут проводить разведку, разные мероприятия.

Пока Беларусь вообще не снята для Кремля с повестки дня. Россия рассматривает Беларусь как плацдарм для продолжения возможной эскалации и конфронтации не только против Украины, но и против НАТО, против стран, граничащих с Беларусью.

"Как раз Беларуси Россия всегда готовила роль плацдарма и потенциальной площадки, где может произойти обострение и противостояние с НАТО. По российской теории оно должно было привести к тому, что НАТО и США сели бы с ними за стол переговоров и о чем-то договаривались", – рассказал эксперт.

Он напомнил публикацию издания Newsweek, которое, ссылаясь на свои источники в российских спецслужбах, утверждает, что Россия даже рассматривала сценарий военной конфронтации с Японией.

Смотрите видео: Мусиенко об угрозах из Беларуси

"Поэтому эти риски, которые затрагивают одновременно и нас, будут сохраняться пока продолжается война, пока продолжается российская агрессия. По состоянию на сейчас с военной точки зрения говорить о том, что там (в Беларуси – 24 канал) войска, которые уже готовы к вторжению в Украину, – этого нет", – подытожил Мусиенко.

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