Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер находился в украинской столице с коротким деловым визитом. В Киеве представители СМИ его спросили, желает ли он смерти Владимиру Путину.
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Что немецкий министр думает о российском диктаторе
Линднер не дал прямого ответа, но и не уклонился от вопроса полностью.
Я никому не желаю смерти,
– сказал он.
Также министр финансов Германии рассказал о своем отношении к президенту страны-агрессорки. Он указал на попытки российского тирана затянуть войну, чтобы союзники ограничили свою поддержку Украины. Линднер подчеркнул, что Путин не должен добиться успеха в этом. По его словам, Берлин прилагает большие усилия для увеличения мощностей по производству боеприпасов для ВСУ.
Что Линднер сказал об Украине
Линднер заявил, что наша страна должна победить в этой войне. Он также положительно высказался по поводу передачи украинским защитникам немецких крылатых ракет Taurus.
Я лично с пониманием отношусь к нужде (Украины – 24 Канал) в крылатых ракетах. При этом необходимо учесть необходимые процедурные шаги. Но я бы хотел, чтобы мы решили это быстро. В этом случае скорость является существенным фактором,
– сказал немецкий министр.
По его мнению, получение нашими воинами этого оружия во время контрнаступления является реалистическим сценарием. Он выразил надежду, что Украина получит Taurus, но в то же время подчеркнул, что Германия не должна становиться участником российско-украинской войны. Также Линднер добавил, что наше государство должно само определять условия для мирных переговоров.
Что говорят эксперты о Путине
- Олег Жданов недавно в разговоре с 24 Каналом предположил, что российский диктатор может использовать своего двойника на международной арене. Впрочем, Турция направила Путину четкий сигнал, что не потерпит этого.
- Михаил Подоляк раньше указывал на желание Путина продемонстрировать российским элитам, что он остается сильным лидером после неудачного мятежа Евгения Пригожина. Советник главы ОП заявил, что президент государства-террориста также хочет показать свою значимость в глобальном политическом процессе.
- Однако Путин стремительно теряет свой авторитет. Такое мнение недавно озвучил российский политолог Аббас Галлямов. Российский диктатор из-за своей политики оказался зажатым в тисках обстоятельств, поэтому ему приходится выбирать между плохим и очень плохим.