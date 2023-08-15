Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Турция настроена серьезно по поводу будущих переговоров и не потерпит оскорблений от Кремля.

Смотрите также Кремль поставил четкую задачу: Россия продвигает три темы в информационной войне

Новые подробности турецкой позиции

Россия до сих пор пытается давить на Южноафриканскую республику на участие кремлевского диктатора в саммите, который начнется 24 августа. И это несмотря на то, что ЮАР ясно заявила о том, что будет придерживаться Римского устава, который она ратифицировала.

"На днях появилась информация, что турецкие власти направили четкий сигнал Путину о предстоящей встрече. Они сообщили России, что в случае ухудшения здоровья российского диктатора, Россия не должна посылать в Турцию его двойника. По мнению Турции, это выглядело бы для их страны как унижение", – убежден военный эксперт.

Эрдоган готов приехать в Россию в случае, если Путин не сможет к нему наведаться. Жданов также отмечает, что Кремль может пытаться использовать двойника Путина на международной арене для того, чтобы позволить настоящему не рисковать своей жизнью.

Олег Жданов о визите Путина в Турцию: смотрите видео

Зачем Путину встреча с Эрдоганом