Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Турция настроена серьезно по поводу будущих переговоров и не потерпит оскорблений от Кремля.
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Новые подробности турецкой позиции
Россия до сих пор пытается давить на Южноафриканскую республику на участие кремлевского диктатора в саммите, который начнется 24 августа. И это несмотря на то, что ЮАР ясно заявила о том, что будет придерживаться Римского устава, который она ратифицировала.
"На днях появилась информация, что турецкие власти направили четкий сигнал Путину о предстоящей встрече. Они сообщили России, что в случае ухудшения здоровья российского диктатора, Россия не должна посылать в Турцию его двойника. По мнению Турции, это выглядело бы для их страны как унижение", – убежден военный эксперт.
Эрдоган готов приехать в Россию в случае, если Путин не сможет к нему наведаться. Жданов также отмечает, что Кремль может пытаться использовать двойника Путина на международной арене для того, чтобы позволить настоящему не рисковать своей жизнью.
Олег Жданов о визите Путина в Турцию: смотрите видео
Зачем Путину встреча с Эрдоганом
- И Эрдоган, и Путин при выстраивании своих отношений ведут сложную игру. Россия пытается с помощью Турции обходить санкции и доносить свою позицию до Запада. Турция же стремится быть мостиком между Западом и Россией, чтобы увеличить свой политический вес. В то же время эти отношения не просты: Россия неоднократно не выполняла обещания, предоставленные Турции, а Турция неоднократно действовала жестко вопреки интересам Кремля.
- Одним из примеров специфических отношений этих двух стран являются переговоры по зерновому соглашению. Сначала, несмотря на уверения президента Турции, что Путин продолжит ее выполнение, Россия демонстративно ее покинула. Однако, несмотря на осуждение российской агрессии и поддержку украинского членства в НАТО, Эрдоган неоднократно призывал Запад "услышать Россию", – в том числе и по зерновому соглашению.
- В последний месяц, Кремль неоднократно отмечал, что может вернуться к Черноморской инициативе, если его требования будут выполнены. Встреча с Эрдоганом позволит Путину еще сильнее это подчеркнуть, а также – подтвердит его "легитимность" после неудачи с мятежом Пригожина.