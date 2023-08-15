Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, Туреччина налаштовано серйозно щодо майбутніх перемовин і не потерпить образ від Кремля.
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Нові подробиці турецької позиції
Росія досі намагається тиснути на Південноафриканську республіку щодо участі кремлівського диктатора у саміті, який розпочнеться 24 серпня. І це попри те, що ПАР чітко заявила про те, що буде дотримуватись Римського статуту, який вона ратифікувала.
"Днями з'явилася інформація, що турецька влада надіслала чіткий сигнал Путіну щодо майбутньої зустрічі. Вони повідомили Росію, що в разі погіршення здоров'я російського диктатора, Росія не має надсилати в Туреччину його двійника. На думку Туреччини, це б виглядало для їхньої країни як приниження", – переконаний військовий експерт.
Натомість Ердоган готовий приїхати в Росію у випадку, якщо Путін не зможе до нього навідатись. Жданов також зазначає, що Кремль може намагатися використати двійника Путіна на міжнародній арені для того, щоб дозволити справжньому не ризикувати своїм життям.
Олег Жданов про візит Путіна до Туреччини: дивіться відео
Навіщо Путіну зустріч з Ердоганом
- І Ердоган, і Путін під час вибудовування своїх взаємин ведуть складну гру. Росія намагається за допомогою Туреччини обходити санкції та доносити свою позицію до Заходу. Туреччина ж прагне бути містком між Заходом і Росією, щоб збільшити свою політичну вагу. Водночас ці взаємини не є простими: Росія неодноразово не виконувала обіцянки, надані Туреччині, а Туреччина неодноразово діяла жорстко всупереч інтересам Кремля.
- Одним із прикладів специфічних відносин цих двох країн є перемовини щодо зернової угоди. Спочатку, попри запевнення президента Туреччини, що Путін продовжить її виконання, Росія демонстративно її залишила. Однак, попри засудження російської агресії та підтримку українського членства в НАТО, Ердоган неодноразово закликав Захід "почути Росію", – зокрема і щодо зернової угоди.
- Протягом останнього місяця, Кремль неодноразово зазначав, що може повернутися до Чорноморської ініціативи, якщо його вимоги будуть виконані. Зустріч з Ердоганом дозволить Путіну ще сильніше на цьому наголосити, а також – підтвердить його "легітимність" після невдачі із заколотом Пригожина.