Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, Туреччина налаштовано серйозно щодо майбутніх перемовин і не потерпить образ від Кремля.

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Нові подробиці турецької позиції

Росія досі намагається тиснути на Південноафриканську республіку щодо участі кремлівського диктатора у саміті, який розпочнеться 24 серпня. І це попри те, що ПАР чітко заявила про те, що буде дотримуватись Римського статуту, який вона ратифікувала.

"Днями з'явилася інформація, що турецька влада надіслала чіткий сигнал Путіну щодо майбутньої зустрічі. Вони повідомили Росію, що в разі погіршення здоров'я російського диктатора, Росія не має надсилати в Туреччину його двійника. На думку Туреччини, це б виглядало для їхньої країни як приниження", – переконаний військовий експерт.

Натомість Ердоган готовий приїхати в Росію у випадку, якщо Путін не зможе до нього навідатись. Жданов також зазначає, що Кремль може намагатися використати двійника Путіна на міжнародній арені для того, щоб дозволити справжньому не ризикувати своїм життям.

Олег Жданов про візит Путіна до Туреччини: дивіться відео

Навіщо Путіну зустріч з Ердоганом