Владимир Путин хочет продемонстрировать, что до сих пор остается мощным лидером, а особенно подчеркнуть это для российских элит, которые теперь сомневаются в его способности что-либо решать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что после ситуации с Евгением Пригожиным Путину нужно показать свою силу.

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Зачем Владимиру Путину визит в Турцию

Помимо демонстрации силы российский президент хочет показать свою значимость в глобальном политическом процессе. При этом он регулярно унижает субъектность других стран, например, Китая или той же Турции, демонстрируя, что не учитывает, какие обещания когда-то им давал.

Приглашение Реджепа Эрдогана показывает, что Турция в определенной степени до сих пор зависит от России, в том числе в вопросах сырья, экономики, производства.

Это выглядит странно: ты (Эрдоган – 24 Канал) хочешь быть субъектом и в то же время предлагаешь человеку, обнуляющему твою субъектность с тобой встретиться. Я понимаю все экономические потребности Турции, но мы все-таки говорим о более важных вопросах: кем ты будешь дальше? На что будешь влиять в глобальном политическом процессе?,

– отметил Михаил Подоляк

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Что делать дальше

Советник ОП подчеркивает, что сегодня лучшим вариантом является полное игнорирование Путина и России. А также добавляет, что большой российской экономики не существует и об этом нужно постоянно говорить, равно как и не существует глобального лидера по фамилии Путин. Поэтому его выведение из глобального политического процесса ускорит окончание войны.

"Чем быстрее будет принято решение, что Россия должна быть тотально изолирована, а Украина получит все необходимое оружие – это будет свидетельствовать о деэскалации, о возвращении к международному праву, а все остальное: встречи с Путиным, возможность обходить санкции – это как раз об эскалации и о переход к крайне негативным пессимистическим сценариям", – заметил Подоляк.

Страха перед Россией нужно избавляться, в очередной раз подчеркнул политик. К тому же паритетно атаковать, поставлять оружие в соответствующем количестве, потому что именно это свидетельствует о субъектности и возможности окончания войны.

Важно! Если поездка состоится, она станет первым визитом российского президента в страну-члена НАТО после развязывания полномасштабной войны в Украине.

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