Владімір Путін хоче продемонструвати, що досі залишається потужним лідером, а особливо підкреслити це для російських еліт, які тепер сумніваються у його спроможності щось вирішувати. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що після ситуації з Євгенієм Пригожиним Путіну потрібно показати свою силу.

Читайте також Туреччина робить Росію біднішою: про що говоритимуть Ердоган та Путін, якщо зустрінуться

Навіщо Владіміру Путіну візит в Туреччину

Окрім демонстрації сили, російський президент хоче показати свою значимість у глобальному політичному процесі. При цьому він регулярно принижує суб'єктність інших країн, наприклад, Китаю чи тієї ж Туреччини, демонструючи, що не зважає на те, які обіцянки колись їм давав.

Запрошення Реджепа Ердогана показує, що Туреччина певною мірою досі залежить від Росії, зокрема у питаннях сировини, економіки, виробництва.

Це виглядає дивно: ти (Ердоган – 24 Канал) хочеш бути суб'єктом і в той же час пропонуєш людині, яка обнуляє твою суб'єктність з тобою зустрітися. Я розумію всі економічні потреби Туреччини, але ми все-таки говоримо про значно важливіші питання: ким ти будеш далі? На що впливатимеш у глобальному політичному процесі?

– зазначив Михайло Подоляк

Михайло Подоляк про мету зустрічі Путіна й Ердогана: дивіться відео

Що робити далі

Радник ОП підкреслює, що сьогодні найкращим варіантом є повне ігнорування Путіна і Росії. А також додає, що великої російської економіки не існує і про це треба постійно говорити, так само як і не існує глобального лідера на прізвище Путін. Тому його виведення з глобального політичного процесу пришвидшить закінчення війни.

"Чим швидше буде ухвалене рішення, що Росія має бути тотально ізольована, а Україна отримає всю необхідну зброю – це свідчитиме про деескалацію, про повернення до міжнародного права, а все інше: зустрічі з Путіним, можливість обходити санкцій – це якраз про ескалацію і про перехід до вкрай негативних песимістичних сценаріїв", – зауважив Подоляк.

Страху перед Росією треба позбуватися, вкотре наголосив політик. До того ж паритетно атакувати, постачати зброю у відповідній кількості, бо саме це свідчить про суб'єктність і про можливість закінчення війни.

Важливо! Якщо поїздка відбудеться вона стане першим візитом російського президента до країни-членкині НАТО після розв'язання повномасштабної війни в Україні.

Путін може відвідати Туреччину: що відомо