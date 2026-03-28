Смерти военных в бригаде "Скала": командование отрицает ошибки медиков

В бригаде "Скала" заявили, что военнослужащие получали своевременную медицинскую помощь, а нарушений в действиях врачей не обнаружили. В то же время семьи погибших, в частности Виталия Салтана, сомневаются в этом и требуют дополнительных проверок.

Командование бригады отрицает врачебную ошибку и отмечает, что вся помощь была оказана вовремя. Об этом пишет "Радио Свобода".

Что рассказали в бригаде о смерти военных?

В бригаде "Скала" прокомментировали летальные случаи среди военнослужащих, заявив, что все больные получали своевременную медицинскую помощь. По словам представителей управления, внутренние проверки не выявили никаких нарушений в работе медицинского персонала.

В подразделении отмечают, что связывать заболевания, в частности пневмонию, с условиями службы в бригаде – безосновательно. Там также отметили, что сами инициировали проверки медицинской службы и условий лечения, и никаких замечаний не было обнаружено.

Отдельно в бригаде прокомментировали смерть военнослужащего Виталия Салтана. По их данным, мужчину вовремя эвакуировали в больницу, где он находился в удовлетворительном состоянии, однако умер через шесть дней от пневмонии. В командовании также добавили, что в других летальных случаях у военных были сопутствующие заболевания, а в одном из случаев – факторы, связаны с употреблением наркотических веществ.

В то же время родные Виталия Салтана не согласны с официальной версией. Они утверждают, что помощь была оказана с опозданием, и настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее именно родные заявили о ситуации, которая произошла в бригаде и требовали объяснений относительно действий медиков и командования.

