Командування бригади заперечує лікарську помилку та зазначає, що вся допомога була надана вчасно. Про це пише "Радіо Свобода".

Що розповіли у бригаді про смерті військових?

У бригаді "Скеля" прокоментували летальні випадки серед військовослужбовців, заявивши, що всі хворі отримували своєчасну медичну допомогу. За словами представників управління, внутрішні перевірки не виявили жодних порушень у роботі медичного персоналу.

У підрозділі наголошують, що пов'язувати захворювання, зокрема пневмонію, з умовами служби в бригаді – безпідставно. Там також зазначили, що самі ініціювали перевірки медичної служби та умов лікування, і жодних зауважень не було виявлено.

Окремо в бригаді прокоментували смерть військовослужбовця Віталія Салтана. За їхніми даними, чоловіка вчасно евакуювали до лікарні, де він перебував у задовільному стані, однак помер через шість днів від пневмонії. У командуванні також додали, що в інших летальних випадках у військових були супутні захворювання, а в одному з випадків – фактори, пов'язані з вживанням наркотичних речовин.

Водночас рідні Віталія Салтана не погоджуються з офіційною версією. Вони стверджують, що допомога була надана із запізненням, і наполягають на проведенні повторної судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше саме рідні заявили про ситуацію, яка сталася у бригаді та вимагали пояснень щодо дій медиків та командування.

