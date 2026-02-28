Як розповіла мама військового Катерина Салтан, попри скарги сина на самопочуття, у військовій частині йому відмовили в обстеженні та медичній допомозі.

"Він нам написав: "Я не знаю, що робити". У частині дуже боялися, що він втіче. А коли він сказав, що одягайте наручники, везіть мене, і тоді його повезли. Цей медбрат чи лікар, це вже зі слів Віталіка, сказав: "В мене така хвороба за тиждень проходить, що ти тут нам розповідаєш, що ти тут хворий". Як можна при температурі 40 щось думати, робити, ще і працювати – от в цей період йому допомогу не надавали, бо жарознижувальне – це ж не лікування", – каже жінка.

У лікарню її сина з бригади привезли аж 17 лютого. Лікували пневмонію. 22 лютого чоловік помер, йому було 34 роки. Аби вчасно Віталію надали допомогу, він був би живий, вважає мати.

Мама померлого військового Катерина Салтан / Фото "Суспільне Кропивницький"

За словами сім’ї, з моменту перших скарг до надання повноцінної допомоги минув час, який міг стати критичним. Тому родина наполягає на ретельній перевірці дій відповідальних осіб.

Хвилює, щоб це безкарно не пройшло, щоб робили щось з цією частиною, бо як нам пояснили, це непробивна стіна. Вони проходять всі перевірки, там все красиво і чисто. По-друге – нам говорять, що в причині смерті буде написано – пневмонія. У нас його забрала армія, навіть, якщо він був діловодом, він служив державі. А віддають, як не з армії,

– сказала мати Віталія.

Поховати сина, сказала, зможе після експертизи. Однак, скільки вона триватиме наразі невідомо.

Його цивільна дружина розповіла, що прожила з ним 5 років. Він мріяв купити власний будинок та машину. Чоловік любив мандрувати, був у 25 країнах світу та хотів після закінчення війни відвідати Сицилію. У грудні 2025 року Віталій зробив Анастасії пропозицію, вони мали одружитися влітку.

Віталій Салтан та Анастасія Полєва / Фото Анастасія Полєва

Як відреагували на ситуацію у Сухопутних військах ЗСУ?

Полковник Андрій Подік сказав, що в командуванні опрацювали звернення щодо проходження служби та подальшого захворювання військовослужбовця Віталія Салтана.

За його даними, чоловік проходив військову службу у навчальному центрі військової частини А4862 та виконував обов’язки діловода, які не були пов’язані з підвищеними фізичними навантаженнями чи перебуванням на відкритому повітрі.

Однак 10 лютого 2026 року Віталій звернувся до медичного пункту підрозділу зі скаргами на підвищення температури тіла.

З моменту звернення йому забезпечили медичний огляд, призначили необхідне лікування та організували медичний нагляд. З другого дня лікування розпочали антибактеріальну терапію. Його звільнили від виконання службових обов’язків, він перебував під постійним медичним контролем. Після фіксації погіршення показників стану здоров’я (зниження рівня сатурації) лікарі підрозділу ухвалили рішення про госпіталізацію,

– сказав полковник.

Віталій Салтан у лікарні / Фото Анастасія Полєва

15 лютого 2026 року військового доставили до медичного закладу міста Кам’янське. 22 лютого він помер у лікарні. За результатами судово-медичної експертизи причиною смерті встановлено двобічну пневмонію, резистентну до більшості антибактеріальних препаратів.

Андрій Подік додав, що, за наявною інформацією, з боку підрозділу відмов у наданні медичної допомоги не було. Медичне забезпечення організовували своєчасно та в повному обсязі з моменту першого звернення військового.

Попри це у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з попередньою кваліфікацією "природна смерть". Наразі призначено додаткові судово-медичні експертизи.

