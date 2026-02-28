У військовій частині озвучили власну версію подій, а поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє "Суспільне".

Що розповідають рідні військового?

За словами цивільної дружини Анастасії Полєвої, Віталія мобілізували цьогоріч 26 січня. Вже 27 січня його направили на службу до 425 бригади "Скеля", що у місті Кам'янське.

На стан здоров’я чоловік почав скаржитися з 30 січня.

Почало у нього боліти горло. Кажу, що тобі треба ліки, можливо ти підеш до лікаря? 30 січня, 1 й 2 лютого ми з мамою наполягали. Відправили ми йому посилку з ліками 5 лютого. Але її забрали аж 8 лютого, представник бригади, бо Віталій казав, що перебуває у приміщенні без вікон і дверей,
– каже жінка.

За словами цивільної дружини, Віталій розповідав, що мав температуру під 40 градусів, але продовжував службу.