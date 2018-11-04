Смерть Екатерины Гандзюк в больнице это... Ваше мнение

4 ноября общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в одной из больниц Киева. В конце июля на женщину вылили серную кислоту, в результате чего она получила более 30% ожогов тела.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июня в Херсоне. Полиция расследовала дело как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

За время после нападения активистка перенесла 11 операций – по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Все это время она оставалась в реанимации.

Муж потерпевшей Сергей Денисов в сентябре отмечал, что лечение женщины проходит положительно. Вместе с тем он добавил, что ее состояние является нестабильным и каждый следующий день начинается, как новый, с новыми изменениями и новыми проблемами.

Днем 4 ноября стало известно, что у Гандзюк в больнице оборвался тромб, в результате чего она умерла.

После этого полиция переквалифицировала дело с "Покушения на совершение преступления" и "умышленное убийство" на "Законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

В то же время, общественные активисты не верят в справедливое расследование нападения на Гандзюк и призывают правоохранительные органы Украины найти настоящих виновных в ее смерти.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что следует знать

Что вы думаете о смерти активистки? Участвуйте в опросе на сайте 24 канала.