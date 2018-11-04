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      Смерть Екатерины Гандзюк в больнице это... Ваше мнение

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      Что Вы думаете о смерти Екатерины Гандзюк: участвуйте в опросе от 24 канала
      Что Вы думаете о смерти Екатерины Гандзюк: участвуйте в опросе от 24 канала / Коллаж 24 канал

      4 ноября общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в одной из больниц Киева. В конце июля на женщину вылили серную кислоту, в результате чего она получила более 30% ожогов тела.

      Нападение на Гандзюк произошло 31 июня в Херсоне. Полиция расследовала дело как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

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      За время после нападения активистка перенесла 11 операций – по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Все это время она оставалась в реанимации.

      Муж потерпевшей Сергей Денисов в сентябре отмечал, что лечение женщины проходит положительно. Вместе с тем он добавил, что ее состояние является нестабильным и каждый следующий день начинается, как новый, с новыми изменениями и новыми проблемами.

      Днем 4 ноября стало известно, что у Гандзюк в больнице оборвался тромб, в результате чего она умерла.

      После этого полиция переквалифицировала дело с "Покушения на совершение преступления" и "умышленное убийство" на "Законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      В то же время, общественные активисты не верят в справедливое расследование нападения на Гандзюк и призывают правоохранительные органы Украины найти настоящих виновных в ее смерти.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что следует знать

      Что вы думаете о смерти активистки? Участвуйте в опросе на сайте 24 канала.

       

       

      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Новости политики Новости Херсона Потери
      Источник: 24 Канал
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