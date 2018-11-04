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      Смерть Катерини Гандзюк у лікарні це... Ваша думка

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      Шо Ви думаєте про смерть Катерини Гандзюк: беріть участь у опитуванні від 24 каналу
      Шо Ви думаєте про смерть Катерини Гандзюк: беріть участь у опитуванні від 24 каналу / Колаж 24 канал

      4 листопада громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла в одній із лікарень Києва. Наприкінці липня на жінку вилили сірчану кислоту, внаслідок чого вона отримала понад 30% опіків тіла.

      Напад на Гандзюк стався 31 липня у Херсоні. Поліція розслідувала справу як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      Читайте також: Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка

      За час після нападу активістка перенесла 11 операцій – з видалення змертвілих тканин та пересадки шкіри. Весь цей час вона лишалась у реанімації. 

      Чоловік потерпілої Сергій Денисов у вересні відзначав, що лікування жінки проходить позитивно. Водночас, він додав, що її стан є нестабільним і кожен наступний день починається, як новий, з новими змінами та новими проблемами.

      Вдень 4 листопада стало відомо, що у Гандзюк в лікарні обірвався тромб, внаслідок чого вона померла.

      Після цього поліція перекваліфікувала справу із "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на "Закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Водночас, громадські активісти не вірять у справедливе розслідування нападу на Гандзюк і закликають правоохоронні органи України знайти справжніх винних у її смерті.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

      Що ви думаєте про смерть активістки? Беріть участь в опитуванні на сайті 24 каналу.

       

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини політики Втрати Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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