Смерть Катерини Гандзюк у лікарні це... Ваша думка

4 листопада громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла в одній із лікарень Києва. Наприкінці липня на жінку вилили сірчану кислоту, внаслідок чого вона отримала понад 30% опіків тіла.

Напад на Гандзюк стався 31 липня у Херсоні. Поліція розслідувала справу як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

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За час після нападу активістка перенесла 11 операцій – з видалення змертвілих тканин та пересадки шкіри. Весь цей час вона лишалась у реанімації.

Чоловік потерпілої Сергій Денисов у вересні відзначав, що лікування жінки проходить позитивно. Водночас, він додав, що її стан є нестабільним і кожен наступний день починається, як новий, з новими змінами та новими проблемами.

Вдень 4 листопада стало відомо, що у Гандзюк в лікарні обірвався тромб, внаслідок чого вона померла.

Після цього поліція перекваліфікувала справу із "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на "Закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Водночас, громадські активісти не вірять у справедливе розслідування нападу на Гандзюк і закликають правоохоронні органи України знайти справжніх винних у її смерті.

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