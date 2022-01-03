Смертельная авария в Ровно: пьяному беглому водителю сообщили о подозрении
Источник:Нацполиция
В Ровно 2 января водитель с удостоверением помощника экс-депутата насмерть сбил военного и убежал. Злоумышленника нашли, ему сообщили о подозрении.
Наезд на мужчину совершил 24-летний житель села Бармаки Ровенского района. Ему не удалось скрыться от правосудия.
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Водителю сообщили о подозрении
Полицейские задержали водителя, который пытался скрыться, и сообщили ему о подозрении. Мужчине вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело будет рассматривать Ровенский городской суд.
Сейчас злоумышленник показаний в уголовном производстве не дает.
За содеянное в соответствии с санкцией статьи ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом на аналогичный период.
Детали смертельной аварии в Ровно
- ДТП случилось 2 января в Ровно, на улице Соборной. Там 27-летний житель города Костополь пересекал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля Audi. От полученных травм он скончался в больнице.
- Водитель, который его сбил, с места происшествия скрылся. Когда полицейской его поймали, то провели алкотест. Он показал 2,10 промилле.
- "Суспільне" писало, что у водителя автомобиля нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва. Погибшим оказался военный в отпуске.
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