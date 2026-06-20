Об этом сообщает NTV.

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Что известно об аварии?

ДТП произошло в районе Гелендост провинции Испарта на трассе Испарта – Конья вблизи населенного пункта Багилли.

По предварительным данным, туристический автобус по пока неустановленным причинам съехал с дороги и перевернулся в овраг. В момент аварии в салоне находились пассажиры, направлявшиеся на экскурсию.

После получения сообщения о ДТП на место происшествия оперативно прибыли многочисленные экстренные службы. К ликвидации последствий аварии были привлечены бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также жандармерия и полиция.

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По предварительной информации, в результате аварии погибли 4 человека. Еще 15 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказали им неотложную помощь и госпитализировали в медицинские учреждения региона. Остальных пострадавших также доставили в различные больницы провинции Испарта для дальнейшего обследования и лечения.

По информации местных СМИ, автобус прибыл в Испарту из провинции Конья в рамках туристической поездки. Обстоятельства аварии и точная причина потери управления транспортным средством в настоящее время устанавливаются.

Правоохранительные органы начали расследование ДТП. Ожидается, что после завершения работы экспертов будет обнародована дополнительная информация о причинах трагедии и состоянии пострадавших.

Где еще недавно происходили смертельные аварии?

Серьёзная железнодорожная авария произошла в Великобритании в пятницу, 19 июня. Недалеко от города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погиб один человек, а десятки получили ранения.

По данным британских СМИ, жертвой аварии стал машинист одного из поездов. Он скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, в результате столкновения пострадали 89 человек. Известно, что 11 пассажиров получили очень серьезные травмы и нуждались в неотложной медицинской помощи. На месте аварии работали экстренные службы, спасатели и медики. Часть пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

На данный момент официальная причина столкновения не установлена. Британские власти уже объявили о начале подробного расследования обстоятельств катастрофы. Министр транспорта Великобритании Хайди Александер заверила, что инцидент будет тщательно изучен.

В то же время британские журналисты сообщают, что перед аварией машинист одного из поездов якобы обращался в ремонтную службу из-за технической неисправности. Могла ли она стать причиной трагедии, пока неизвестно.

Хайди Александер также отметила, что железнодорожная система Великобритании считается одной из самых безопасных в мире, поэтому подобные аварии происходят крайне редко.