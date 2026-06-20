Про це повідомляє NTV.

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Що відомо про аварію?

ДТП трапилася у районі Ґелендост провінції Іспарта на трасі Іспарта – Конья поблизу населеного пункту Багилли.

За попередніми даними, туристичний автобус з невстановлених наразі причин з'їхав з дороги та перекинувся у яр. У момент аварії в салоні перебували пасажири, які прямували на екскурсію.

Після отримання повідомлення про ДТП на місце події оперативно прибули численні екстрені служби. До ліквідації наслідків аварії залучили бригади швидкої допомоги, пожежників, співробітників Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), а також жандармерію та поліцію.

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За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинули 4 людей. Ще 15 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відомо, що 3 постраждалих перебувають у важкому стані. Медики надали їм невідкладну допомогу та госпіталізували до медичних закладів регіону. Решту травмованих також доставили до різних лікарень провінції Іспарта для подальшого обстеження та лікування.

За інформацією місцевих медіа, автобус прибув до Іспарти з провінції Конья в межах туристичної поїздки. Обставини аварії та точна причина втрати керування транспортним засобом наразі встановлюються.

Правоохоронці розпочали розслідування ДТП. Очікується, що після завершення роботи експертів буде оприлюднено додаткову інформацію про причини трагедії та стан постраждалих.

Де ще нещодавно траплялися смертельні аварії?

Серйозна аварія на залізниці сталася у Великій Британії в п'ятницю, 19 червня. Поблизу міста Бедфорд зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого загинула одна людина та десятки отримали поранення.

За даними британських медіа, жертвою аварії став машиніст одного з потягів. Він загинув на місці від отриманих травм.

Крім того, унаслідок зіткнення постраждали 89 людей. Відомо, що 11 пасажирів отримали дуже серйозні травми та потребували невідкладної медичної допомоги. На місці аварії працювали екстрені служби, рятувальники та медики. Частину постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень.

Наразі офіційна причина зіткнення не встановлена. Британська влада вже оголосила про початок детального розслідування обставин катастрофи. Міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер запевнила, що інцидент буде ретельно вивчений.

Водночас британські журналісти повідомляють, що перед аварією машиніст одного з потягів нібито звертався до ремонтної служби через технічну несправність. Чи могла вона стати причиною трагедії, наразі невідомо.

Гайді Александер також зазначила, що залізнична система Великої Британії вважається однією з найбезпечніших у світі, тому подібні аварії трапляються вкрай рідко.