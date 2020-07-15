После "обнуления" в начале июля Путин оказался совсем без легитимности, а потому вынужден прибегнуть к насилию, чтобы сохранить свой режим. Дело в том, что только насилие и человеческая кровь могут поддерживать жизнь в авторитарном режиме, если в нем не осталось легитимности.

Однако внутри России Путин не может пролить достаточно крови для поддержания своей власти. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Для этого пришлось бы начать репрессии, вроде сталинских. А он к такому не готов. Его друзья тем более будут против, так как по законам жанра первыми под нож пойдут именно они.

Поэтому российскому диктатору приходится искать альтернативные варианты спасения своего режима и восстановления своей легитимности. Самый для него понятный и логичный – это война.

► В 1999 году тогда еще премьер-министр Путин получил свой первый заряд легитимности, когда начал маленькую победоносную войну против Чечни. Это позволило ему стать президентом.

► В 2008 году, когда Путин вернулся на пост премьер-министра, оставив Кремль Дмитрию Медведеву, власти снова понадобилась легитимная подпорка. Ею стала война против Грузии.

► В 2013 году популярность Владимира Путина, который снова стал президентом, резко пошла вниз. Спасти его от потери власти смогла война против Украины и захват Крыма в 2014 году.

Сейчас российский диктатор оказался в точно такой же ситуации, если не хуже. Популярность идет вниз. Он пытался остановить этот процесс "обнулением", но не вышло. Оно не добавило ему легитимности, а отобрало даже ту, что еще оставалась.

В результате остается лишь один способ сохранить режим – война и захват чужой территории. Путин – консерватор. Если этот способ доказал свою эффективность уже три раза, то он его применит и в четвертый, и в пятый раз.

Судя по поступающей из Москвы информации, там намечены три основные цели для захвата: Белоруссия, Казахстан и Украина.

Первая – Белоруссия

У местного диктатора Александра Лукашенко настали очень тяжелые времена. 9 августа в его стране пройдут выборы президента. С рейтингом в 3% он не может победить на них своих конкурентов, даже если они сидят в тюрьме, и даже при помощи огромных фальсификаций.

Но даже в этих условиях он победить не сможет, так как регистрацию все же получила Светлана Тихановская – жена кандидата Сергея Тихановского, которого трусливый колхозник отправил за решетку.



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская / Фото BELSAT TV

Из-за того, что все остальное поле выжжено, эта героическая женщина, которая даже не планировала заниматься политикой, сейчас получит 90% голосов и победит Лукашенко.

Он, естественно, нарисует победу себе, после чего в Минске начнется Майдан. Первый звоночек для Лукашенко прозвенел еще 14 июля, когда всем реальным кандидатам было отказано в регистрации.

На улицы белорусских городов и, конечно, столицы вышли десятки тысяч демонстрантов. На них, естественно, тут же начал напрыгивать ОМОН, и внезапно произошло удивительное дело. Впервые за долгие десятилетия белорусы стали давать отпор ментам.

Это невероятное изменение в сознании белорусов. Ранее они практически не сопротивлялись. Я думаю, такой ожесточенный отпор стал неожиданностью и для самих ОМОНовцев, которые не привыкли к сопротивлению.



Протесты в Беларуси из-за выборов / Фото "Радио Свобода"

В какой-то момент белорусские партизаны едва не смели лукашенковских оккупантов в черной форме. А было бы немного больше людей, то революция могла получиться бы прямо 14 июля. Надо понимать, что людей будет больше, когда Лукашенко объявит о своей победе на выборах.

Диктатор сейчас делает смертельную ошибку: вместо того, чтобы дать людям помитинговать и выпустить пар, он лишь нагнетает ситуацию. Насилие против простых людей порождает еще большую ненависть к Лукашенко среди белорусов.

Это как Виктор Янукович, который распорядился избить студентов на Майдане. Если бы он этого не сделал, то, возможно, досидел бы до конца своего срока. Но он поднял градус насилия и ненависти, поэтому теперь живет в Ростове-на-Дону.

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Лукашенко уверенно идет к той же судьбе. Однако у него есть план "Б". На прошлой неделе он договорился с Путиным о том, что сдаст свою страну россиянам в обмен на их помощь в подавлении восстания.

Захват Белоруссии

Сделка примерно такая: Лукашенко подписывает документы о вхождении Белоруссии в состав РФ, а взамен получает пост путинского наместника в Минске. Для него лично ничего не изменится. Но вот Белоруссия потеряет суверенитет и независимость.

Поскольку после этого Путин будет считать Минск уже российским городом, вместе с постом наместника Лукашенко получит еще и московский ОМОН для разгона белорусских демонстрантов.

Чтобы процессу ничего не мешало, Минск и Москва договорились о полном снятии всех пограничных постов между собой. Благодаря этой сделке Лукашенко сохранит власть и личную безопасность, а Путин объявит себя восстановителем СССР и собирателем земель.



Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото TASS

Путин считает, что захват Белоруссии сам по себе станет достаточным основанием для возврата его легитимности. В свое время оккупация Абхазии и Крыма послужили именно этой цели. Очевидно, что в Кремле этот вопрос считается уже решенным.

Российское руководство уверено, что белорусы, за четверть века злобной диктатуры отучились сопротивляться и сдадутся без боя. На самых буйных натравят московский ОМОН и украинский "Беркут", который в 2014 году частично переехал из Киева в Москву.

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Однако у меня есть очень серьезные основания полагать, что белорусское общество не согласится с планом Лукашенко расплатиться Белоруссией за сохранение своей власти. Против него могут подняться даже военные, у которых есть и патриотизм, и чувство собственного достоинства.

Поэтому бескровного аншлюса Белоруссии у Путина не получится. Ему придется столкнуться с партизанскими традициями этого народа. И последствия будут абсолютно непредсказуемыми.

Но это еще не все. Помимо белорусских планов, у Кремля есть казахстанские и украинские. Но о них я расскажу уже после завершения белорусской истории. Выборы там, я напомню, назначены на 9 августа. Жыве Беларусь! И да пребудет с вами Сила!