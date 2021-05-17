Участника АТО подозревают в умышленном убийстве при превышении мер необходимой обороны. Апелляционный суд смягчил меру пресечения, сменив ее на домашний арест в ночное время.

Новое слушание по этому делу провели 17 мая. Мужчина будет находиться под домашним арестом с 22:00 до 7:00, а по первому же требованию следователя, прокурора или суда – должен появляться.

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Также у подозреваемого заберут загранпаспорт, что сделает невозможным его выезд из Украины. Предварительное решение о круглосуточном домашнем аресте до 1 июля 2021 года суд принял 3 мая.



Подозреваемым считают Андрея Пекельного / Фото Тернопольского апелляционного суда

Апелляционная жалоба защиты

Адвокат подозреваемого Андрея Пекельного подал апелляцию 6 мая. Он заявил, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста является слишком строгой по статье, в которой подозревают мужчину.

Кроме того, защита назвала и другие причины, почему стоит смягчить меру пресечения, в частности речь идет о таком:

Пекельный является лицом молодого возраста – ему всего 24 года;

он был участником боевых действий на Востоке, где защищал независимость Украины;

содержит мать и брата, которые являются инвалидами;

получил положительные характеристики по месту жительства.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на инцидент. Он заявил, что считает вручение подозрения Пекельному преждевременным и необоснованным, потому что мужчина был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

Детали инцидента: что известно

У Андрея Пекельного возник конфликт с 6 своими сверстниками в местном клубе 2 мая. Чтобы избежать драки, он убежал домой. После этого, примерно в полночь, молодые люди пришли во двор его дома в селе Глещава.

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Пекельный был дома с мамой, поэтому испугавшись за ее безопасность, сразу позвонил в полицию. После этого он вышел к компании с ножом.



Суд изменил меру пресечения 17 мая / Фото Тернопольского апелляционного суда

Как произошло убийство нападавшего

По данным следствия, нападавший ударил ветерана АТО кулаком в голову, от чего он потерял равновесие и упал на колени. Пекельный в ответ ударил нападавшего ножом в грудь, от чего тот умер.

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Ветеран АТО в содеянном признался. На момент драки он был трезвым, как доказало следствие. Ему сразу объявили о подозрении. Против нападавших открыли уголовное дело.

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